Papa: chi non segue il Concilio è fuori dalla Chiesa

CITTA' DEL VATICANO (30 gennaio 2021) - Coloro che criticano il Concilio Vaticano II o non lo seguono sono fuori dalla Chiesa. "O tu stai con la Chiesa e pertanto segui il Concilio», «o se lo interpreti a tuo modo non sei nella Chiesa, il Concilio non va negoziato». Lo ha detto Papa Francesco nell’udienza all’ufficio catechistico della Cei. «Per favore nessuna concessione a coloro che cerano di presentare una catechesi che non sia in accordo con il magistero della Chiesa», ha aggiunto il Papa.

Il Papa afferma che il Concilio Vaticano II non è negoziabile e ricorda, nel corso dell’udienza con l’ufficio catechistico della Cei, che «questo problema che stiamo vivendo», della considerazione selettiva del Concilio da parte di alcune frange di cattolici, «si e ripetuto nella storia con altri Concili». «Un gruppo di vescovi e laici dopo il Vaticano I sono andati via per continuare la vera dottrina» dicendo «'noi siamo i cattolici verì. Oggi ordinano donne». «Senza il magistero della Chiesa ti porta alla rovina», ha sottolineato il Papa. (ANSA)