Vela: Coppa America, Luna rossa alle finali di Prada Cup

ROMA (30 gennaio 2021) - Luna Rossa raggiunge gli inglesi di Ineos alle finali della Prada Cup, che si terranno dal 13 febbraio in una serie al meglio delle 13 regate: nella seconda giornata di semifinali la barca italiana ha dominato infatti ancora una volta contro American Magic, battendo gli americani per 4-0.

Luna Rossa ha fatto la gara perfetta, surclassando la barca rivale American Magic in Race 3 (con 25" di vantaggio) e Race 4 (con ben 4 minuti di distacco). Ieri notte gli italiani avevano vinto le prime due regate, così oggi dopo 4 prove, il risultato è di 4-0 a favore di Luna Rossa. Un esito nettissimo, ottenuto con il minimo delle sette regate di semifinale a disposizione, che significa per l’imbarcazione italiana di Patrizio Bertelli, guidata dallo skipper Max Sirena, la finale della Prada Cup in programma il prossimo 13 febbraio nella baia di Auckland contro la temibile barca britannica Ineos. Ma stanotte evidentemente non c'era in palio solo la finale di Prada Cup: la vincente infatti conquisterà il diritto a sfidare Team New Zealand nella 36ma edizione dell’Americàs Cup che si disputerà dal 6 al 15 marzo. È la quinta volta che un equipaggio italiano arriva in finale nella Prada Cup (che prima si chiamava Vuitton Cup), dopo quelle de Il Moro nel lontano 1992 e quelle della stessa Luna Rossa nel 2000, 2007, 2013. (ANSA)