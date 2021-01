Covid: Lombardia, 1,2 milioni di mascherine a personale tpl e taxi

MILANO (28 gennaio 2021) - Altri 1,2 milioni di mascherine saranno distribuite dalla Regione Lombardia ai lavoratori del trasporto pubblico di linea e ai tassisti: ad annunciare la nuova fornitura è l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi. «Continuiamo a garantire l'approvvigionamento gratuito di mascherine per i lavoratori del Tpl e i tassisti assicurando altri 1,2 milioni di dispositivi che si aggiungono alle forniture dei mesi scorsi» scrive Terzi in un comunicato. «Complessivamente, da inizio pandemia, il totale di mascherine assicurate gratuitamente dalla Regione alla categoria del trasporto - aggiunge l’assessore - ammonta a 5.820.000. Un piccolo modo per manifestare gratitudine e vicinanza a lavoratori che continuano con grande professionalità e senso del dovere a svolgere le proprie mansioni anche in questo periodo di emergenza sanitaria». Nel dettaglio la quota maggiore di mascherine (447.042) andrà all’Agenzia Tpl Milano, Monza, Lodi, Pavia, a Trenord ne arriveranno 153.855 e ai taxi 368.949. Per Terzi, «è fondamentale che autisti, conducenti, personale viaggiante e tassisti possano lavorare in condizioni di sicurezza. Ringrazio la Protezione civile e i volontari che non fanno mai mancare il loro apporto straordinario». (ANSA)