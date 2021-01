Sanremo: stop figuranti? Amadeus sarebbe pronto a lasciare

ROMA (28 gennaio 2021) - Dopo lo stop al pubblico, anche di figuranti, arrivato con il tweet del ministro Franceschini, Amadeus - a quanto si apprende - starebbe valutando la possibilità di lasciare il suo ruolo da direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021. La questione festival è uno dei nodi sul tavolo del cda in corso a Viale Mazzini. Amadeus ha sempre difeso l’idea di un festival con il pubblico e la linea prevalsa finora era appunto quella di aprire la platea dell’Ariston a figuranti contrattualizzati. Ipotesi che non era stata esclusa dal ministro della Salute Roberto Speranza, come ha fatto invece oggi Franceschini. (ANSA)