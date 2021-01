Vaccini: in Lombardia l'11% dei sanitari non ha aderito alla campagna

MILANO (27 gennaio 2021) - In Lombardia l’11% del personale sanitario non ha aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. È quanto si evince dai dati forniti dall’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, rispondendo in commissione Sanità alla domanda del consigliere di Azione Niccolò Carretta sulla percentuale dei sanitari lombardi 'no-vax'. «Il personale sanitario - ha risposto Moratti - ha aderito per l’89%, gli operatori non sanitari per l’83%, gli ospiti della Rsa per il 91% e gli operatori Rsa per l’82%»