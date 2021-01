Covid: Fontana, non accetto calunnie o mistificazioni realtà

MILANO (26 gennaio 2021) - «Regione è disponibile, come sempre, alla collaborazione istituzionale e ad un confronto tecnico per definire nuovi parametri, ma non accetto che la Lombardia venga calunniata con mistificazioni della realtà. È una vergogna quello che sta succedendo e lo dico non per me o per la mia giunta, ma per i lombardi che sono stufi di essere umiliati». Lo ha detto, tra gli applausi della maggioranza ed i 'buù dell’opposizione, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in occasione di una comunicazione in Aula al Consiglio Regionale, su richiesta delle minoranze.

Il ricorso al Tar del Lazio di Regione Lombardia, «contrariamente a quanto sostenuto da qualche organo di stampa, prosegue nel merito e verrà implementato questa settimana con l’impugnazione dei verbali della Cabina di Regia e del Cts, nonché della parte dell’ordinanza del Ministero che fa riferimento ai quei verbali».

Bagarre in Aula al Pirellone subito dopo il discorso del governatore lombardo Attilio Fontana a proposito del ritorno della Lombardia in zona arancione. Al termine del suo intervento, il consigliere Michele Usuelli di +Europa, si è polemicamente inginocchiato davanti al presidente Fontana, chiedendo che i dati disaggregati sulla pandemia fossero resi pubblici. «Dato che non so più come chiederlo, ve lo chiedo in ginocchio» ha detto. Un comportamento che ha provocato l’immediata reazione dei consiglieri di Movimento 5 Stelle e Pd, che hanno esposto dei cartelli ("Verità per i lombardi», «Basta bugie», «Ora basta», «La zona rossa è colpa vostra"), chiedendo le dimissioni della giunta. Dai banchi della maggioranza hanno replicato con il coro "Andate a lavorare», mentre il presidente Fontana, la vice Moratti e parte della giunta hanno lasciato l’Aula. A quel punto presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi, dopo aver formalmente censurato Usuelli ha sospeso la seduta. Prima dell’inizio dei lavori, il consigliere del Pd Pietro Bussolati aveva polemicamente consegnato a Fontana un abaco. (ANSA)