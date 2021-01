Lombardia: Fontana, nostro Recovery Plan da 36 miliardi pronto

MILANO (26 gennaio 2021) - «Ci stiamo impegnando per le risorse in arrivo dall’Europa, abbiamo fatto un nostro progetto da 36 miliardi nella direzione voluta dall’Europa». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ad un convegno promosso da Finlombarda. «Un piano - ha proseguito - che prevede digitalizzazioni e sviluppo verde, con una tabella di marcia di tempi e modalità di investimento».

«Speriamo - ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - che il Governo ci prenda in considerazione e ci dia la possibilità di applicare questa nostra proposta». Un Piano creato «con la collaborazione dci Finlombarda che ci ha supportati in questo momento difficile». «Abbiamo subito deciso di intervenire con risorse per ristorare le aziende che hanno più sofferto durante la pandemia - ha detto Fontana - e abbiamo cercato di favorire le aziende escluse dai ristori statali». «Infine - ha sottolineato il presidente della Regione - abbiamo cercato di affrontare questo momento difficile con il grande impegno e sviluppo di opere pubbliche, 4 miliardi con cui finanziarle opere grandi piccole e medie per dare progettualità al futuro, investimenti in innovazione e ricerca, sostegno alle università e all’economia sostenibile e alla tutela del territorio». Fontana ha ricordato poi i «piccoli interventi per 400 milioni lo scorso anno a disposizione dei Comuni, degli enti locali e delle Province, a condizione che i cantieri aprissero entro la fine dello scorso anno». «Ne sono stati aperti oltre 3mila - ha concluso - per dare boccata d’ossigeno ad alcune filiere della nostra economia». (ANSA)