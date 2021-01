Domani Conte rassegna le dimissioni

ROMA (26 gennaio 2021) - Domani mattina alle 9 è stato convocato il Consiglio dei ministri. Alla riunione il presidente Giuseppe Conte presenterà le sue dimissioni. La mossa è considerata l'unica via per salvare il Governo e cercare una maggioranza stabile: le dimissioni-lampo sono ritenute un passaggio necessario per far emergere con chiarezza i 'volenterosi'. I dem hanno assicurato a Conte che il suo ruolo è imprescindibile e che il Pd è comunque al suo fianco, ma l'hanno messo in guardia sui rischi di andare in Aula per la relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e sul fatto che il Governo ne uscirebbe sconfitto. (ANSA)