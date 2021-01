Covid, l'indice Rt torna sotto l'1: Lombardia verso la zona arancione

MILANO (22 gennaio 2021) - I dati della sorveglianza epidemiologica Covid-19 forniti dalla Regione Lombardia il 20 gennaio 2021 «cambiano il numero di soggetti sintomatici notificati dalla stessa Regione. Pertanto, una rivalutazione del monitoraggio si rende necessaria alla luce della rettifica fornita dalla Regione Lombardia». Lo evidenza una relazione tecnica dell’Istituto superiore di sanità. Diventa quindi sempre più concreto il passaggio della regione da zona rossa a zona arancione.

Dai «rumors» che arrivano in Lombardia la regione entrerà in zona arancione ha confermato il presidente Attilio Fontana secondo il quale il ricorso presentato al Tar del Lazio per uscire dalla zona rossa ha «avuto sicuramente un suo effetto». Questo perché, a suo dire, il ricorso «ha evidenziato un problema che oggettivamente noi avevamo chiarito fin da settimana scorsa, avevamo evidenziato che c'era qualcosa che non funzionava». Il presidente lombardo sottolinea che, in termini di indice Rt, la Lombardia (è allo 0,82), è messa meglio di altre 18 regioni.

Oggi è stato però anche il giorno in cui è divampata la polemica sulla trasmissione dei dati al Ministro della Sanità. La Lombardia sarebbe infatti finita in zona rossa sulla base dei dati che la Regione ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ultime ore avrebbe rettificato. Il presidente non ci sta: «Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze», ha ribattuto.