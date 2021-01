Lombardia arancione da domenica? Fontana: 'Da noi dati sempre corretti'

MILANO (22 gennaio 2021) - La Lombardia sarebbe finita in zona rossa sulla base dei dati che la Regione ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ultime ore avrebbe rettificato. È quanto si apprende da due diverse fonti qualificate secondo le quali i dati della scorsa settimana, una volta analizzati dall’Iss sono stati validati dalla stessa Regione. Con una nota nella giornata di ieri, la Regione aveva fatto sapere di aver inviato una serie di «dati aggiuntivi» per «ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana precedente». In base all’ultimo monitoraggio, la Lombardia ha un Rt medio a 0,82 (0,78-0,87).

In questo caso il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo aver chiesto il nuovo parere della Cabina di regia potrebbe firmare l’ordinanza che cambia la fascia e la Regione potrebbe tornare in arancione già domenica.

«La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, ancora riunita». Lo dichiara il governatore, Attilio Fontana. «Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze», aggiunge il governatore.

«Il Governo prenda atto degli errori commessi fino ad oggi e faccia tornare subito i Lombardi a lavorare»: a chiedere il ritorno in zona arancione è l'assessore allo Sviluppo economico della Lombardia Guido Guidesi. «Roma la deve smettere con questo attacco e questo astio nei confronti del sistema produttivo Lombardo e in generale di tutti i Lombardi. Regione Lombardia - promette - utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per tutelare i propri cittadini e lo farà fino a quando la situazione non cambierà».

«Il Governo riconosca di aver sbagliato nei confronti della Regione Lombardia e corregga subito l’ordinanza che imponeva la zona rossa trasformandola in una zona arancione. A questo punto è sotto gli occhi di tutti il fatto che non ci sono numeri che giustifichino una simile limitazione per la Lombardia, per i suoi cittadini e per le sue attività produttive: se la zona rossa non viene cambiata subito in arancione allora sarà solo una decisione politica contro la Lombardia». Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.