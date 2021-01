Covid: c'è anche quella cremonese tra le 7 varianti trovate in Lombardia

MILANO (22 gennaio 2021) - Sono 7 le varianti del virus SarsCov2 identificate tra febbraio e aprile 2020 in Lombardia: è quanto emerge dalla mappatura genetica condotta dai ricercatori dell’Università Statale di Milano, Ospedale Niguarda e Policlinico San Matteo di Pavia. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, mostrano che alcune di queste varianti si sono selezionate all’interno della regione e hanno causato almeno due sub epidemie, una preponderante nelle province di Lodi e Cremona e l’altra più a Nord, soprattutto a Bergamo.

Durante la ricerca, sostenuta da Fondazione Cariplo, sono stati sequenziati 346 genomi raccolti su tutto il territorio lombardo nella prima parte della pandemia, tra febbraio e aprile scorsi. Ciò ha permesso di capire che 3 varianti su 7 (che non hanno nulla a che vedere con quelle identificate nei mesi successivi, come quella inglese o sudafricana, ndr) hanno subito una amplificazione tale da consentire la presenza di importanti focolai locali di trasmissione, la cui origine risalirebbe ai primi giorni di febbraio. Ciò indica quindi come il virus SarsCoV2 circolasse in modo silente in tutto il territorio lombardo già un mese prima del caso diagnosticato in provincia di Lodi. Dal lavoro emerge inoltre l’importanza e la necessità di una sorveglianza epidemiologica continua dei genomi circolanti nel territorio, per individuare nell’immediato la selezione e la circolazione di nuove mutazioni, ponendone un freno alla diffusione.

