Prova estrema sui social, morte cerebrale per la bimba

PALERMO (21 gennaio 2021) - Si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti, a Black out challenge, una prova di soffocamento estremo. Una prova che si è trasformata in tragedia. È stata dichiarata la morte cerebrale per la bimba che nel quartiere Kalsa a Palermo ieri era finita in coma. Nonostante i tentativi fatti dai medici per la piccola non c'è stato nulla da fare. I genitori hanno acconsentito all’espianto degli organi.

