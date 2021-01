Rolfi: "Nella futura Pac modificare i criteri di assegnazione"

MILANO (21 gennaio 2021) - "Dal 2015 a oggi abbiamo aperto e chiuso 88 bandi con i fondi del Piano di sviluppo rurale, abbiamo messo a bando il 120% delle risorse, grazie ai trascinamenti di fondi precedenti, e assegnato il 98,5% di quelle disponibili. Ancora una volta la Lombardia si dimostra puntuale nei pagamenti e utilizza tutti i fondi europei. Le aziende agricole che ne hanno beneficiato in questi anni sono state 17.000. Nel 2020 abbiamo dato alle aziende agricole più di 98 milioni di euro, tra i quali 20 in forma urgente per tamponare la crisi dovuta al Covid". Sono le cifre presentate dall'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, durante la riunione dell'VIII Commissione consiliare. "Il 60% delle risorse erogate - ha aggiunto Rolfi - è andato a misure legate alle priorità ambientali, il 40% per misure legate a competitività, innovazione e per le filiere. L'agricoltura lombarda è sempre più green, innovativa, attenta al consumo delle risorse".

