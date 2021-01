Esplosione a Madrid, almeno tre morti si cerca tra le macerie

MADRID (20 gennaio 2021) - Una forte esplosione, le cui cause sono sconosciute, ha semidistrutto un edificio nel centro di Madrid verso le tre del pomeriggio. Lo riferiscono i media spagnoli. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo.

Secondo fonti della polizia citate dall'Efe, la zona è stata evacuata e isolata. Sul posto sono in azione i soccorsi.

Potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare l'esplosione. Lo scrive El Mundo. Intanto la zona che ospita una casa di riposo e una scuola è stata circondata dai vigili del fuoco che starebbero evacuando gli anziani dalla residenza attigua al palazzo esploso. Detriti e fumo circondano la zona colpita, secondo le immagini dei media spagnoli e sui social.

Fonti di polizia alla Efe parlano di almeno tre morti nell'esplosione. Tutta la zona attorno all'edificio è stata evacuata e i pompieri stanno lavorando per vedere se ci sono altre persone sotto le macerie. Lo riporta Telemadrid. Parte dell'edificio ha preso fuoco e i pompieri sono al lavoro. Il sindaco è giunto sul posto, dove è stato allestito un ospedale da campo. (ANSA)