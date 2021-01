Trump e Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta

WASHINGTON (20 gennaio 2021) - Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull'Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago, snobbando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. "Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme", ha detto Trump nel suo ultimo discorso a Washington prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto a Mar-a-Lago, in Florida. Fra la piccola folla c'erano tutti i figli di Donald Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr.

L'atmosfera è più da comizio che da discorso di commiato. "Abbiamo tagliato le tasse, abbiamo snellito la burocrazia. Abbiamo centrato molti obiettivi", dice davanti ai suoi sostenitori, che gli cantano 'We Love You'. Lui risponde: "We love you too, dal profondo del mio cuore". "Ritorneremo, in qualche modo", aggiunge nel suo discorso di addio. "Continuerò a lottare per voi".

Al via oggi alla Casa Bianca l'era del democratico Biden con il giuramento e la cerimonia di insediamento. Subito rottura con l'eredità di Trump: il nuovo presidente Usa darà il via alla sua nuova amministrazione con 17 ordini esecutivi che fra cui il rientro degli Stati Uniti nell'accordo sul clima di Parigi e nell'Oms.

Il presidente del consiglio Ue Charles Michel propone agli Usa un nuovo patto fondatore per costruire insieme un mondo migliore. E invita Biden a una straordinaria del Consiglio europeo. Per Ursula Von der Leyen siamo ad 'una nuova alba per gli Usa e la Ue'.

Per Trump un addio amaro, pieno di frustrazione, di rabbia e di rancore. Prima di lasciare la Casa Bianca grazia a 73 persone, fra cui il suo ex consigliere Steve Bannon e promette: "il nostro movimento è solo all'inizio". In un video registrato lunedì sera nella Blue Room della Casa Bianca e diffuso 24 ore dopo, alla vigilia del cambio della guardia, Trump non cita mai Joe Biden ma per la prima volta si spinge ad invitare gli americani a "pregare per la nuova amministrazione, perché abbia successo nel mantenere il Paese prospero e sicuro". Un obiettivo, sottolinea, per il quale ci vuole anche "fortuna". Ma le sue sono parole di un leader al capolinea che continua a non accettare la sconfitta e che ha finito il mandato in maniera drammatica, travolto dai suoi stessi eccessi. Per questo lasciato solo, circondato unicamente dai familiari e da una ormai ridottissima pattuglia di fedelissimi ed irriducibili. "Voglio che sappiate che il nostro movimento è solo all'inizio", promette però Trump.

La First Lady Melania Trump intanto ha dato indicazioni ai suoi assistenti di lasciare una nota di ringraziamento allo staff della Casa Bianca. Lo riferiscono alcune fonti ai media americani.