Papa: tempo di gravi disagi, unità prevalga sui conflitti

CITTA' DEL VATICANO (20 gennaio 2021) - «In questo tempo di gravi disagi è ancora più necessaria la preghiera perché l’unità prevalga sui conflitti. È urgente accantonare i particolarismi per favorire il bene comune, e per questo è fondamentale il nostro buon esempio: è essenziale che i cristiani proseguano il cammino verso l’unità piena, visibile». Lo ha detto il Papa nell’udienza generale dedicata alla Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il Pontefice ha definito uno «scandalo" le divisioni tra le diverse confessioni cristiane.

Il Papa nell’udienza generale ha chiesto in particolare di pregare per l’unità dei cristiani. La settimana di preghiera per l’unità tra le diverse confessioni cristiane è cominciata lunedì 18 gennaio e terminerà il 25 gennaio. «La radice di tante divisioni che ci sono attorno a noi, tra le persone, in famiglia, nella società, tra i popoli e pure tra i credenti, è dentro di noi», ha sottolineato il Papa. «Pregare significa lottare per l’unità. Sì, lottare, perché il nostro nemico, il diavolo, come dice la parola stessa, è il divisore», ha proseguito sottolineando che «lui insinua la divisione, ovunque e in tutti i modi, mentre lo Spirito Santo fa sempre convergere in unità. Il diavolo, in genere, non ci tenta sull'alta teologia, ma sulle debolezze dei fratelli. È astuto: ingigantisce gli sbagli e i difetti altrui, semina discordia, provoca la critica e crea fazioni. La via di Dio è un’altra: ci prende come siamo, differenti, peccatori, e ci spinge all’unità. Possiamo fare una verifica su noi stessi e chiederci se, nei luoghi in cui viviamo, alimentiamo la conflittualità o lottiamo per far crescere l’unità con gli strumenti che Dio ci ha dato: la preghiera e l’amore», ha concluso il Papa. (ANSA)