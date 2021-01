Moratti: 'Mai pensato di associare il vaccino al reddito dei cittadini'

MILANO (19 gennaio 2021) - «Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito». È quanto ha precisato in Consiglio regionale il neo vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, rispetto a quanto emerso ieri dalla riunione con i capigruppo. «Il Pil è un indicatore economico-finanziario che attesta l'attività in una Regione, che, questo sì, ho detto, è il motore dell’Italia. In questo senso questa Regione ha la necessità di essere tenuta in considerazione, non parlo di piano vaccini ma di zona rossa», ha chiarito Moratti. «La salute è indiscutibilmente un diritto prioritario e costituzione di tutti i cittadini, senza differenza alcuna», ha sottolineato Moratti rispondendo a un question time della opposizioni. Sui vaccini anti-Covid, «ho fatto una riflessione - ha poi spiegato - che ho condiviso anche con i capigruppo del Consiglio regionale, per proporre al Commissario Arcuri e da sviluppare in sede di conferenza Stato-Regioni, per il miglioramento del piano vaccinale. Gli spunti che intendo sottoporre al Commissario partono dal tema delle zone più colpite e che potrebbero riguardare mobilità e densità abitativa, che sono fattori di accelerazione della trasmissione del contagio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO