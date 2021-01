Covid, Fontana: 'Lombardia verso la zona rossa, punizione che non meritiamo'

CONCOREZZO (Monza e Brianza, 15 gennaio 2021) - La Lombardia dovrebbe entrare in zona rossa. A confermarlo è stato il presidente della Regione Attilio Fontana a margine di un evento a Concorezzo, in Brianza. "Ho appena parlato con il ministro Speranza - ha detto -, è una punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli".