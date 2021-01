Conte al Quirinale da Mattarella

ROMA (14 gennaio 2021) - Il premier Giuseppe Conte è al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. L'dea del premier è quella di presentarsi alle Camere con un appello largo alla responsabilità. Bonetti: 'Noi fuori ma per ricostruire progetto Paese'. Fico: 'Parlamento non insensibile a crisi'. Pd: 'Responsabili non ci sono, rischio voto a giugno. Noi mai con gli amici di Trump'. Di Battista: 'Tutti con Conte, finalmente compatti'.

Il presidente del Consiglio ha rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l'indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere. Il presidente della Repubblica ha preso atto degli intendimenti così manifestati dal presidente del Consiglio. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. (ANSA)



