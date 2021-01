Crisi, Conte accetta le dimissioni di Iv

ROMA (14 gennaio 2021) - Il premier ha accettato le dimissioni delle ministre e del sottosegretario Iv "comunicate via mail", nonostante abbia "offerto la disponibilità a un tavolo di legislatura". "Iv si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi nel pieno della pandemia e di una prova durissima per il Paese". "Non ci siamo mai sottratti a un tavolo di confronto anche se oggettivamente diventa complicato un confronto quando il terreno è disseminato di mine". Conte ieri è salito per due volte al Quirinale per parlare con Mattarella. (ANSA)