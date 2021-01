Governo: conferenza stampa Renzi-ministre oggi alle 17,30

ROMA (13 gennaio 2021) - La conferenza stampa di Matteo Renzi con le ministre Bellanova e Bonetti ed il sottosegretario Scalfarotto avrà luogo oggi alle 17,30 presso l’auletta dei gruppi alla Camera. Sarà possibile seguirla in streaming, come di consueto sulle pagine di di Matteo e di IV, e si consiglia a chi non è legato da esigenze stringenti di operatività di preferire l’opzione da remoto, viste le limitazioni previste dalle norme Covid. Lo fa sapere l’ufficio stampa Iv. Chi ha necessità di accreditarsi può inviare una mail a ufficiostampa@italiaviva.it, i posti sono ridotti e si prega di limitare il numero degli accrediti. (ANSA)