F1: covid cambia calendario 2021, gara a Imola 18 aprile

ROMA (12 gennaio 2021) - Cambia il calendario di F1 per l’anno in corso causa covid. La stagione non partirà più come di consueto dal gp d’Australia, ma dal Bahrein il 28 marzo. Torna il gran premio di Imola il 18 aprile, confermata Monza il 12 settembre. In tutto saranno 23 gare. Lo ha ufficializzato la Fia.

La pandemia ha reso impossibile iniziare la stagione a Melbourne, il Gran Premio d’Australia si svolgerà il 21 novembre, e sarà la terz'ultima corsa della stagione anzichè la prima come da tradizione consolidata. "A causa delle restrizioni in materia di viaggi, fa sapere la Fia, anche il gran premio di Cina non si svolgerà nella data prevista», anche se non ne è stata ancora indicata una nuova. Imola torna nel calendario della Formula 1, si correrà il 18 aprile. Il numero di gare per il 2021 rimarrà a 23, che è il più alto di sempre in Formula 1. La stagione comincerà una settimana più tardi del previsto e terminerà il 12 dicembre ad Abu Dhabi.

Il nuovo calendario della stagione 2021 di F1:

28 marzo gp del Bahrein

18 aprile gp dell’Emilia Romagna

9 maggio gp di Spagna

23 maggio gp di Monaco

6 giugno gp dell’Azerbaigian

13 giugno gp del Canada

27 giugno gp di Francia

4 luglio gp d’Austria

18 luglio gp di Gran Bretagna

1 agosto gp d’Ungheria

29 agosto gp del Belgio

5 settembre gp d’Olanda

12 settembre gp d’Italia

26 settembre gp di Russia

3 ottobre gp di Singapore

10 ottobre gp del Giappone

24 ottobre gp degli Usa

31 ottobre gp del Messico

7 novembre gp del Brasile

21 novembre gp d’Australia

5 dicembre gp dell’Arabia Saudita

12 dicembre gp di Abu Dhabi

Resta da definire la data del gp di Cina, inizialmente prevista per il 2 maggio. (ANSA)