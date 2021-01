Azzolina: riapriranno le Regioni

ROMA (12 gennaio 2021) - "Decideranno le Regioni quando riaprire. Io come governo ho messo in essere tutto quello che era necessario per far ripartire la scuola: mezzi pubblici, mascherine, igienizzanti". Cosi la ministra dell'Istruzione Azzolina a Unomattina. "E' più facile chiudere la scuola perché non servono ristori. Chiederò io ristori formativi per apprendimenti potenziati e sostegno psicologico", aggiunge. Nelle vaccinazioni "i docenti sono categoria prioritaria, ma dopo sanitari e anziani. Il prima possibile anche per personale Ata". "Dal Recovery 27 miliardi per la scuola". (ANSA)