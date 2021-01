Covid, 18.627 nuovi casi e 361 vittime

ROMA (10 gennaio 2021) - Sono 18.627 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto alle 19.978 del giorno precedente ma con oltre 30mila tamponi in meno, 139.758. Il tasso di positività risale a 13,3% (+ 1,7). In calo le vittime, 361 contro le 483 di sabato, 78.755 da inizio pandemia. 11.174 guariti, meno rispetto ai 17.040 del giorno precedente. Salgono ricoveri (+167) e terapie intensive (+22). 181 nuovi ingressi in intensiva. In Lombardia 3.267 nuovi casi, in Emilia Romagna 2.193, Veneto 2.167. (ANSA)