ROMA (8 gennaio 2021) - Secondo Copernicus climate change service, il programma di osservazione della terra dell'Unione europea, il 2020 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello mondiale, insieme al 2016. L'anno appena trascorso ha infatti fatto registrare 1,25 gradi centigradi in più rispetto al periodo preindustriale, proprio come era avvenuto quattro anni fa. La decade 2011-2020 è stata la più calda mai registrata. I dati presentati evidenziano anche come i record delle temperature si manifestino ormai con frequenza sempre maggiore. (ANSA)