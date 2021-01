Salvini: 'Presto nella giunta regionale chi ha avuto incarichi di Governo'

MILANO (5 gennaio 2021) - «Entro qualche ora o al massimo qualche giorno avrete una squadra di eccellenza. Si va verso una Lombardia che corre, non dò giudizi sui singoli. Anche come Lega porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di Governo nei mesi scorsi». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a proposito del rimpasto di giunta in Regione. «Per noi se la Lombardia corre corre tutta Italia quindi punteremo tantissimo sul rilancio della Regione. Non dò nomi e cognomi se pazientate avrete le risposte», ha aggiunto Salvini, prima della sua visita all’Ospedale alla Fiera di Milano.

«Non do nomi e cognomi, se pazientate avrete le risposte». Così ha risposto il leader della Lega Matteo Salvini a una domanda sui possibili sostituti di Giulio Gallera all’assessorato al Sanità della Regione Lombardia, sostituti tra cui l’ex ministro ed sindaco di Milano Letizia Moratti e il medico Gian Vincenzo Zuccotti, prorettore dell’università Statale di Milano. «Zuccotti è un bravissimo medico, primario del Buzzi e preside di Medicina della Statale. È una eccellenza lombarda, è utilissimo per quello che sta facendo» ha detto Salvini prima della sua visita all’Ospedale in Fiera. «Noi do giudizi sui nomi - ha aggiunto - però stiamo lavorando per avere entro la settimana una Lombardia che corre, che cura, che investe. Mi fermerò tutti i giorni necessari, la Lombardia è il motore dell’Europa. Cerchiamo di fare le scelte migliori nei tempi più brevi possibili senza dibattiti e teatrini romani che in questo periodo sono stucchevoli».