Stellantis: approvata dagli azionisti di Fca la fusione con Psa

TORINO (4 gennaio 2021) - Gli azionisti di Fca hanno approvato la fusione con Psa che darà vita al nuovo gruppo Stellantis. Ha votato a favore dell’operazione il 99,1% «Vogliamo avere un ruolo di primo piano nel prossimo decennio, che ridefinirà la mobilità, proprio come hanno fatto i nostri padri fondatori con grande energia negli anni pionieristici Il prossimo decennio ridefinirà la mobilità. Noi intendiamo svolgere un ruolo determinante nella costruzione di questo nuovo futuro, ed è stata quest’ambizione a unirci». Lo ha affermato il presidente di Fca, John Elkann, aprendo l’assemblea che ha deliberato la fusione.

Le tappe principali dell’alleanza:

- 30 Ottobre 2019. Fca e Psa confermano che sono in corso discussioni per «creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità».

- 31 Ottobre. Arriva l’annuncio ufficiale: i due gruppi "progettano di unire le forze per creare un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile».

- 18 Dicembre. È il giorno dell’accordo (Combination Agreement) per la fusione che ha l’obiettivo di unire «le ampie e

crescenti. competenze di entrambe le società per affrontare la sfida di plasmare la nuova era della mobilità sostenibile».

- 13 Maggio 2020. Fca e Psa confermano che le attività in preparazione della fusione procedono positivamente.

- 8 Giugno. L’Antitrust Europeo accende un faro sulla fusione.

- 15 Luglio. Viene annunciato il nome della nuova società. Si chiamerà Stellantis, dal verbo latino «stello» che significa "essere illuminato di stelle".

- 14 Settembre. Fca e Psa modificano l’accordo per rafforzare la struttura del capitale iniziale di Stellantis. Il dividendo

speciale Fca è fissato a 2,9 miliardi; la quota in Faurecia di Psa sarà distribuita dopo il closing a tutti gli azionisti.

- 29 Settembre. Viene resa nota la composizione del consiglio di amministrazione di Stellantis.

- 28 Ottobre. I cda di Fca e Psa concordano la distribuzione della partecipazione in Faurecia agli azionisti di Stellantis.

- 9 Novembre. Viene svelato il logo.

- 18 Novembre. Vengono convocate le assemblee. straordinarie degli azionisti per il 4 gennaio 2021

- 20 Novembre. Viene approvato il prospetto informativo relativo alla quotazione delle azioni di Stellantis.

- 18 Dicembre. John Elkann comunica ai dipendenti Fca che Mike Manley sarà responsabile delle attività delle Americhe.

- 21 Dicembre. Arriva il via libera ufficiale dell’Antitrust Ue.

- 4 Gennaio 2021. Gli azionisti di Fca e Psa approvano in streaming la fusione nelle rispettive assemblee straordinarie