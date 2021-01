Malara, l'anestesista cremonese che ha scoperto il Covid: 'Mi raccomando vaccinatevi'

MILANO (1 gennaio 2021) - Annalisa Malara, l’anestesista cremonese che il 20 febbraio 2020 scoprì il primo caso di Coronavirus in Italia, effettuando un tampone per un paziente dell'Ospedale di Codogno (Lodi), rivolge gli auguri di Buon Anno dalla pagina di Lombardia Notizie Online. La dottoressa Malara, eletta personaggio dell’anno 2020 'Sky Tg24', è stata insignita del Premio Rosa Camuna dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

"Auguri di ‘Buon Anno’ a tutti. La voglia di vivere senza limitazioni e paure - ha detto - è avvertita con molta forza da ciascuno di noi. Me compresa, lo confesso. Posso dire a tutti che questo non è un sogno, è una speranza possibile. Una speranza possibile perché oggi possiamo realisticamente affermare che ci sono tanti elementi che ci fanno credere che questo ritorno alla vita normale avverrà presto. Sono però altrettanto convinta che, per di più, porteremo con noi tanti insegnamenti fondamentali che abbiamo appreso da questa terribile pandemia".

A proposito della grande voglia di tornare a vivere 'nella normalità', l’anestesista dell’ospedale di Codogno ha detto a ‘Lombardia Notizie Online’: "Vorrei ricordare l'importanza del vaccino. Io stessa mi vaccinerò il prima possibile. Vaccinatevi! È quello che oggi chiedo a tutti! E - ha proseguito La dottoressa Malara - cercate di mantenere dei comportamenti attenti finché un numero congruo di persone saranno vaccinate. Ma soprattutto non mollate mai la speranza di riuscire a battere questo virus. Perché abbiamo visto che è possibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO