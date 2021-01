Brebemi, per il 2021 confermati gli sconti del 20% per i clienti Telepass business-family e del 30% per i veicoli green

BRESCIA (1 gennaio 2021) - Anche per tutto l’anno 2021, A35 Brebemi conferma sui pedaggi gli sconti del 20% per i possessori di Telepass Business e Family e del 30% per tutti i veicoli full electric e Camion LNG. Alla promozione “Best Price” quest’anno si aggiunge quindi la conferma della riduzione “Green”, partita a giugno 2020 e riservata alle auto completamente elettriche e ai camion a gas naturale liquido (LNG).

Le promozioni, rinnovate di anno in anno, sono fortemente volute per abbassare i costi di percorrenza, compensando l’adeguamento tariffario comunicato dal Ministero a partire dal primo gennaio. Queste scontistiche dimostrano ancora una volta l’attenzione verso gli utenti che scelgono la direttissima A35 Brebemi Brescia-Milano, ai quali la concessionaria offre sicurezza e un risparmio economico che va ad aggiungersi a quelli di tempo, di chilometri e di carburante che si ottengono percorrendo l’autostrada in maggiore comfort. La riduzione concreta a favore dei veicoli green, in linea con la tendenza che vede i temi della sostenibilità ambientale sempre più presenti, vuole essere altresì un forte incentivo alla mobilità ecosostenibile su una direttrice strategica dal punto di vista economico e sociale, in un’area colpita pesantemente dalla recente emergenza sanitaria.

Gli automobilisti, autotrasportatori e motociclisti che viaggiano sulla A35 Brebemi continueranno ad avere quindi, anche con il nuovo anno, una valida, concorrenziale e “verde” alternativa di percorso tra Est ed Ovest, tra Milano e Brescia. Le promozioni sono valide sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati su qualsiasi tratta in A35 Brebemi e in A58 TEEM, auspicando che sempre più utenti decidano di usufruire del “servizio Brebemi”, scegliendo maggiore comfort di guida e sicurezza, tempi certi di percorrenza, qualità del viaggio e sensibilità alle nuove politiche ambientali e alla mobilità green.

“L’attenzione verso la sicurezza, verso gli utenti e verso la mobilità sostenibile sono da sempre nostri punti fermi e queste due iniziative, in linea con la nostra policy, vogliono essere uno strumento concreto di rilancio per il nuovo anno, dopo un periodo molto difficile -afferma il Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni. La conferma degli sconti Best Price del 20% e Green del 30% sono un ulteriore incentivo per chi ha scelto e sceglierà il “sistema Brebemi” per muoversi, per investire e per vivere lungo la nostra dorsale”.

I riconoscimenti del 20% e del 30% di agevolazione risultano automatici per gli utenti che hanno già aderito alla scontistica negli scorsi mesi, che non dovranno dunque espletare alcuna procedura per vedersi applicata la promozione «Best Price» e “Green” anche nel 2021. Per i nuovi clienti invece aderire alle promozioni è semplice, basta seguire le istruzioni consultabili sul sito www.brebemi.it o chiamare il numero verde 800186083 o ancora rivolgersi al Punto Blu Assistenza Clienti, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00, presso il casello autostradale di Treviglio.