Scossa di magnitudo 6.4 in Croazia: avvertita nel Cremonese

CREMONA (29 dicembre 2020) - La forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 registrata in Croazia è stata avvertita chiaramente in gran parte del Nord-Est dell’Italia, fino anche al Ravennate e a nord di Napoli. Molta paura tra i cittadini, anche se al momento non si registrano danni né feriti. Qualcuno ha avvertito la scossa anche in provincia di Cremona, raccontando di aver notato i lampadari oscillare. Dai comandi dei vigili del fuoco, comunque, non si registrano interventi o danni nel nostro territorio.

A Petrinja, epicentro del forte terremoto di oggi in Croazia, sono almeno 20 i feriti, oltre all’unica vittima finora accertata, una ragazzina di 12 anni. Come riferiscono i media regionali, due dei feriti sono in condizioni gravi. I feriti vengono trasportati all’ospedale di Sisak, una cittadina vicina colpita anch’essa duramente dal sisma di magnitudo 6.4, e anche alla capitale Zagabria, distante una cinquantina di km. In tale ospedale sta giungendo un gran numero di feriti. Il sindaco di Sisak, Kristina Ikic Banicek, ha parlato di situazione molto pesante in città. Fortemente danneggiati sono stati tra l’altro il municipio e altri edifici pubblici. Le linee telefoniche sono interrotte e anche l’erogazione di energia elettrica registra disservizi. Sia Petrinja che Sisak erano state colpite ieri da tre scosse di 5.2, 4.7 e 4.1