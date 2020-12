Covid, Fontana: 'Fatti tanti errori, ma siamo stati i primi'

MILANO (28 dicembre 2020) - «Gli errori sicuramente sono stati tanti, non uno. Però l’unica giustificazione che chiedo è che siamo stati i primi ad affrontare questa epidemia e ad essere colpiti con questa durezza». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Maria Latella su SkyTg24. «Era già successo qualcosa in Cina ma non è che arrivassero notizie molto precise. Ancora oggi non abbiamo avuto un sostegno nel capire come si ci si dovesse comportare. Abbiamo dovuto affrontare questa ignota epidemia per primi con poche mezzi, perché all’inizio non sapevamo di cosa dovessimo dotarci. Ciò detto - ha aggiunto Fontana - io non mi ritengo esente da responsabilità, anzi. Ho commesso tanti errori. Come unica giustificazione adduco questa emergenza arrivata tutta d’un colpo».

Secondo Fontana, per valutare gli errori bisognerà «aspettare la fine di questa epidemia, è difficile fare i conti oggi, in una situazione nella quale sappiamo ancora poco del virus. Le somme dovrebbero essere tirate alla fine, quando le cose saranno più chiare». La Lombardia «è stata colpita con una durezza come poche parti nel mondo. Ciononostante la nostra comunità non si è mai persa d’animo», ha aggiunto il governatore, parlando di «attacco ingiustificato» alla Regione. Per quanto lo riguarda, «la voglia di reazione e di dare una mano a chi soffriva in maniera tanto grave - ha assicurato Fontana - non mi hanno mai fatto pensare che avrei preferito non essere presente. Sono entrato in battaglia e voglio continuare a combatterla, perché non è ancora finita». Quanto invece al confronto con il Veneto sulla gestione dell’emergenza, «io non credo che il tipo di sistema sanitario sia responsabile dei numeri» ma «che dipenda dalla violenza con cui il virus attacca una regione», ha concluso.