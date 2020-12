Covid: da oggi Italia in zona arancione, riaprono negozi

ROMA (28 dicembre 2020) - Si allentano da oggi e fino a mercoledì le restrizioni previste per il contenimento del Covid 19 durante le festività. Fino al 30 dicembre l’Italia sarà in fascia arancione: riaprono dunque i negozi e sono consentiti gli spostamenti all’interno del comune di appartenenza dalle 5 alle 22. Per chi risiede in comuni con meno di 5 mila abitanti sarà possibile raggiungere altre località, anche di regioni limitrofe, entro i 30 km dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi al pubblico i bar e i ristoranti, il cui servizio è disponibile per asporto. Dal 31 dicembre e fino al 3 gennaio l’intero territorio nazionale sarà di nuovo in zona rossa. (ANSA)