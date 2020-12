Malara: scoprì virus in Italia, oggi si chiude cerchio

CODOGNO (27 dicembre 2020) - «Anche lo scorso 20 febbraio c'era il sole, era una giornata tersa, ma oggi la luce è di speranza». Così Annalisa Malara, l’anestesista cremonese dell’ospedale di Codogno che per prima scoprì la presenza del Covid in Italia. «Siamo stati i primi sanitari ad essere coinvolti da questo terribile virus, per me come per tutta la mia equipe fu uno choc. Con la giornata di oggi si chiude finalmente un cerchio», dice la dottoressa, che non potrà vaccinarsi perché è stata da poco sottoposta all’antinfluenzale. "Lo farò non appena possibile - precisa - perché è un’arma fondamentale». (ANSA)