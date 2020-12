È morto il violinista israeliano Ivry Gitlis

PARIGI (25 dicembre 2020) - Il musicista israeliano Ivry Gitlis, virtuoso violinista di fama mondiale, figura carismatica con la passione per la sperimentazione, considerato uno dei grandi della musica classica moderna, è morto ieri, 24 dicembre a Parigi, all'età di 98 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia. Era nato il 25 agosto 1922 a Haifa, in Israele, e dagli anni '60 viveva nella capitale francese. Ha suonato con le più famose orchestre del mondo, tra cui la London Philharmonic Orchestra, la New York Philharmonic Orchestra, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Philadelphia Orchestra e Israel Philharmonic Orchestra.