Brexit: Confagri, con accordo si apre una nuova era

ROMA (24 dicembre 2020) - «Un’ottima notizia che arriva a conclusione di un anno particolarmente difficile. È stato scongiurato il ridimensionamento delle nostre esportazioni agroalimentari sul mercato britannico e l’insorgere di forti tensioni sui mercati agricoli della Ue. Da sottolineare anche la tutela assicurata alle indicazioni geografiche protette». È la valutazione del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sul nuovo accordo raggiunto a Bruxelles che, dal 1° gennaio 2021, regolerà le relazioni commerciali tra Unione europea e Regno Unito. L'intesa siglata dalla Commissione passa ora al vaglio del Parlamento e del Consiglio Ue. Senza un accordo, rileva Confagricoltura, le esportazioni agroalimentari della Ue - che ammontano a oltre 40 miliardi di euro l’anno - sarebbero state gravate da un dazio doganale medio di circa 20 punti percentuali, con punte fino al 70% per talune produzioni zootecniche. Il valore dei prodotti di settore in arrivo dall’Italia sfiora i 3,5 miliardi. Dall’inizio dell’anno venturo il Regno Unito uscirà dal mercato unico e dall’unione doganale. «Il Regno Unito sarà a tutti gli effetti un Paese terzo - sottolinea il presidente di Confagricoltura - con alcune sostanziali novità sulle quali dovremo concentrare la nostra attenzione nonostante l’intesa bilaterale». "Tutti i prodotti destinati al mercato britannico dovranno essere accompagnati da una dichiarazione doganale e saranno ripristinati i controlli fitosanitari. Aumenteranno quindi gli adempimenti amministrativi e i costi per i nostri operatori». Gli accordi commerciali del Regno Unito con i Paesi terzi, già in fase di negoziato, ricorda Giansanti, «faranno aumentare la concorrenza nei confronti delle nostre produzioni. Dovremo perciò rafforzare le iniziative promozionali e trovare nuovi mercati di sbocco per i prodotti del Made in Italy agroalimentare più apprezzati dai consumatori britannici. Dai vini, all’ortofrutta, formaggi, pasta, riso e olio d’oliva». (ANSA)