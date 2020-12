Libia, liberati i pescatori di Mazara

MAZARA DEL VALLO (17 dicembre 2020) - Liberati i pescatori di Mazara del Vallo detenuti da 108 giorni in un carcere in Libia sotto la sorveglianza dei militari del generale Haftar. La notizia arriva dal premier, Conte, volato a Bengasi assieme al ministro degli Affari Esteri, Di Maio, per il passo conclusivo. La liberazione viene confermata anche dai familiari dei 18 pescatori: "Finalmente, aspettavamo questo regalo di Natale". Mazara del Vallo attende il loro ritorno. "Aspettiamo adesso ulteriori notizie e la conclusione di questa vicenda", esulta il sindaco Quinci. (ANSA)