Birra fa compagnia anche in lockdown, 66% la beve in famiglia

MILANO (17 dicembre 2020) - Il lockdown non ferma la voglia degli italiani di bere una birra, soprattutto in compagnia anche se solo virtuale attraverso una videochiamata. Lo rivela la ricerca condotta a fine settembre dall’Istituto Piepoli per Osservatorio Birra, che conferma come la birra viene consumata soprattutto in compagnia della famiglia (66%) e rappresenta la bevanda della convivialità per un italiano su due. Una bottiglia stappata insieme rappresenta, visto il periodo storico che stiamo vivendo, anche un momento di piacere e di condivisione. Anche con un brindisi virtuale, ciascuno dallo schermo del proprio computer. Se per un italiano su tre c'è sempre una buona occasione per stappare una bottiglia, è la cena il momento in cui la maggior parte (74%) preferisce degustarla, magari abbinandola a un piatto preparato ad hoc. Secondo una ricerca Toluna di luglio 2020 è Birra Moretti il brand di birra che più rappresenta i valori di familiarità (42%) e convivialità (41%). Inoltre Birra Moretti Ricetta Originale è la birra più scelta dalle famiglie italiane (30,8%) (Nielsen Panel Shopper year ending 4 ottobre 2020). Birra Moretti, che da anni promuove il consumo della birra a tavola e in «buona compagnia», sembra dunque rispondere perfettamente alle nuove curiosità degli italiani che, in un momento di restrizioni, non rinunciano al piacere di una birra e alla scoperta di nuovi sapori. (ANSA)