Covid, Grana Padano: confezione in omaggio ai donatori di plasma iperimmune

DESENZANO DEL GARDA (15 dicembre 2020) - Il Consorzio Tutela Grana Padano scende in campo a sostegno della raccolta di plasma iperimmune da pazienti guariti dal Covid 19, promossa dall’Asst di Mantova. I donatori, infatti, riceveranno come ringraziamento per il loro gesto di solidarietà una confezione di Grana Padano Dop.

“L’uso compassionevole del plasma iperimmune, integrato dai farmaci scelti dagli specialisti dell’ospedale di Mantova, ha guarito molti pazienti gravi colpiti da Covid 19, comprese donne in gravidanza – ricorda Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Grana Padano – e numerose sacche sono state inviate ad altri presidi sanitari in tutta Italia. La seconda ondata ha accresciuto il fabbisogno di plasma ricco di anticorpi, ma la banca del sangue ha bisogno di essere costantemente rifornita. I produttori ed i lavoratori della filiera del Grana Padano fanno quindi proprio l’appello lanciato dall’ASST di Mantova a chi è guarito: telefonate al servizio Iperplasma e mettetevi a disposizione. La vostra donazione potrà salvare una vita e con l’omaggio di una confezione di Grana Padano Riserva vi lascerà il sapore meraviglioso di un gesto di grande solidarietà”.

“Ringrazio il Consorzio Tutela Grana Padano nella persona del Direttore – aggiunge Massimo Franchini Direttore del Servizio Trasfusionale del Poma – per il supporto alla promozione della donazione di plasma iperimmune. Mai come oggi è necessario raccogliere il plasma dai pazienti guariti dal Covid-19, per poter dare una concreta e valida terapia ai numerosi malati gravi ricoverati nel nostro Ospedale.”

Per donare il plasma, è necessario contattare l’Asst al numero del servizio dedicato 0376 201409 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure inviare una mail all’indirizzo iperplasma@asst-mantova.it.

