Fontana: 'Gli assembramenti mettono in gioco i sacrifici'

MILANO (14 dicembre 2020) - «Questi assembramenti rischiano di mettere in gioco tutta la fatica fatta in questi mesi. Sono stati difficili, duri, settimane durante le quali abbiamo dovuto rinunciare a gran parte della nostra libertà. Adesso quello che viene letto come un via libera rischia di rovinare tutto». Lo ha detto a Mattino 5 il governatore lombardo Attilio Fontana sulla situazione di ieri, primo giorno di zona gialla, a Milano. «Sono un po' preoccupato - ha aggiunto - anche perché a gennaio dovrebbe iniziare la fase della vaccinazione contro il Covid e in quel momento non possiamo permetterci nessun tipo di recrudescenza del virus».