"Natale e Capodanno in zona rossa", oggi il vertice d'emergenza

ROMA (14 dicembre 2020) - Il governo starebbe valutando la possibilità di nuove misure e di un'ulteriore stretta nei giorni festivi e prefestivi di Natale e Capodanno. Le nuove misure potrebbero essere decise oggi in un incontro fra capidelegazione, ministri e Comitato tecnico scientifico. Gli assembramenti per gli acquisti di Natale hanno creato allarme. Non esclusa l'istituzione di una zona rossa nazionale e si discute sull'apertura o meno dei ristoranti. Infine, chi abita in comuni con meno di 5.000 abitanti potrebbe spostarsi solo in un raggio di 30 km