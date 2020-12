Simona Tironi confermata vicepresidente

MILANO (9 dicembre 2020) - In Regione Lombardia nelle scorse ore è stato rinnovato l'Ufficio di presidenza della Commissione Sanità e Politiche Sociali. Confermata alla vicepresidenza Simona Tironi. “Ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto rinnovarmi la loro fiducia come vicepresidente della Commissione - ha commentato la consigliera di Forza Italia -. Sono orgogliosa di essere stata rieletta. Questo dimostra che quando si lavora seriamente e con passione i risultati arrivano. Forte dell'esperienza di questi due anni e mezzo, continuerò a lavorare al massimo per la nostra sanità regionale e per i lombardi”.