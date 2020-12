Natale: Gallera, non bisogna disobbedire ma cambiare norme

MILANO (9 dicembre 2020) - «Io e il mio presidente la pensiamo allo stesso modo. La situazione deve essere assolutamente tenuta sotto controllo. Comprendiamo che il Governo abbia messo in campo delle misure rigide. Queste misure rigide devono però anche coniugarsi con il buonsenso, perché altrimenti non vengono capite e adottate». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito ai divieti del Governo sugli spostamenti durante le festività natalizie. «Non bisogna disobbedire, bisogna fare in modo che le norme riescano anche a raccogliere il buonsenso per essere rispettate. C'è ancora il tempo per farlo. Questa è una richiesta di tutte le Regioni, non è una valutazione del presidente Fontana», ha detto Gallera in collegamento con l’Aria che tira, su La 7. Per Gallera «le norme si rispettano. Io ho anche chiesto scusa per averle inavvertitamente violate, ma bisogna anche avere delle norme che rispondano al buonsenso». «Una stretta sul 31 dicembre - ha aggiunto - è giusta, bisogna evitare i veglioni e gli assembramenti per strada per festeggiare. Ma noi abbiamo il 70% dei Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti e il 24% meno di mille. Il 25 dicembre impedire di uscire a coloro che abitano in un piccolo comune per andare a trovare i genitori che vivono nel comune affianco forse non è una norma di buonsenso». (ANSA)