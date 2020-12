Mondiali Qatar 2022: ostacolo Svizzera per l'Italia di Mancini

ROMA (7 dicembre 2020) - C'e' la Svizzera con l'Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022. Lo ha stabilito il sorteggio Fifa, a Zurigo. Completa il gruppo C l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania. La corsa dell'Italia di Roberto Mancini al Mondiale perduta comincia dal colpo sfortunato di Daniele De Rossi.

E' stato il campione del mondo 2006 a pescare dall'urna di un sorteggio senza pubblico e un po' dimesso la Svizzera come principale avversaria della nazionale nel gruppo di qualificazione europea a Qatar 2022. "Della seconda fascia, era l'avversaria da evitare, almeno è vicina e non ci costringerà a un viaggio impegnativo", il commento a freddo del ct dell'ottimismo. Per il resto, il girone a cinque prevede gli incroci con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Prime tre partite e marzo, "e già lì saranno sfide decisive", avverte Mancini.