Covid, Degli Angeli (M5S): 'Fontana invita a violare le regole? Vergognoso, si ricordi di essere un governatore e non un megafono di becera propaganda'

MILANO (7 dicembre 2020) - "Sono basito, leggere frasi di solidarietà a chi violerà i decreti governativi è incommentabile. È un mondo alla rovescia". Il consigliere regionale cremasco del M5S Marco Degli Angeli interviene in merito alle dichiarazioni del governatore Attilio Fontana che in una intervista ha dichiarato "Sono d’accordo con chi annuncia che violerà i decreti previsti dal governo per Natale".

Continua Degli Angeli. "Siamo fuori da ogni limite e mi auguro che Fontana smentisca quanto prima queste parole. Un presidente di regione che si dichiara sostanzialmente d'accordo con chi violerà un decreto varato dal governo è gravissimo. Qui siamo oltre lo scontro politico/istituzionale tra Regione Lombardia e il governo del presidente. Se queste parole fossero confermate, il governatore si dovrebbe vergognare e chiedere scusa soprattutto ai cittadini lombardi, regione con i numeri più alti di morti e contagi, che si trovano già alle prese con l'emergenza Coronavirus e che meriterebbero un governatore responsabile. Fontana dovrebbe ricordarsi che è autorità sanitaria nella nostra regione e non un semplice megafono della becera propaganda del suo leader di partito".

