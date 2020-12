Brescia. Lopez verso l'esonero, in arrivo Dionigi

BRESCIA (7 dicembre 2020) - Manca ancora l’ufficialità ma Diego Lopez non sarebbe più l’allenatore del Brescia. La notizia è rimbalzata questa mattina quando Massimo Cellino avrebbe maturato l'idea di un nuovo cambio in panchina. Un ribaltone quasi annunciato dopo la pesante sconfitta di Reggio Calabria. Questo pomeriggio e domani in panchina a Cremona la squadra sarà guidata da Daniele Gastaldello (con deroga). In pole per la sostituzione di Diego Lopez ci sarebbe Davide Dionigi. Attualmente sotto contratto con l’Ascoli, nelle prossime ore dovrebbe liberarsi dal contratto e sedere sulla panchina biancazzurra. Ma le sorprese non sarebbero finite: novità anche in società dove in bilico ci sarebbero alcune posizioni all’interno del club. Al momento a rischio ci sarebbe la posizione dell’attuale ds e team manager Stefano Cordone. (ITALPRESS).

