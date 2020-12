Covid: è morta Lidia Menapace

BOLZANO (7 dicembre 2020) - È morta all’età di 96 anni Lidia Menapace. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. L’ex senatrice è deceduta alle ore 3.10, come apprende l’ANSA dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Menapace è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano e la prima donna in giunta provinciale. L’attivista del movimento pacifista e femminista dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista.

Lidia Menapace è stata ospite di Crema in otto occasioni al Premio Anna Adelmi, incontrando durante la performance finale tanti giovani cremaschi. Mediamente 300 studenti ogni anno che si preparavano a scuola sul tema proposto in quella edizione (la donna e il lavoro, nelle mani delle donne, donne straniere tra noi...). Tutti assieme nella performance finale portavano le proprie riflessioni con prodotti multimediali, teatrali, balli...) e Lidia li ascoltava e interveniva con efficacia nel silenzio della sala. (ANSA)