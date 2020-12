Balotelli riparte dal Monza

MONZA (5 dicembre 2020) - Mario Balotelli ha firmato con il Monza e giocherà in serie B. Dopo la stagione difficile a Brescia, Adriano Galliani ha convinto SuperMario a siglare l'accordo con il club brianzolo di proprietà di Silvio Berlusconi. L'allenatore Cristian Brocchi - dopo Boateng - potrà contare su un altro ex milanista. Balotelli ora deve recuperare la condizione per potersi mettere a disposizione del nuovo allenatore e lunedì sosterrà le visite mediche.

