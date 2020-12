Riffeser (Fieg): nella pandemia i giornali cerniera tra istituzioni e cittadini

ROMA (4 dicembre 2020) - “I giornali nella pandemia da Covid-19 costituiscono una cerniera fondamentale tra istituzioni e cittadini: garantiscono una informazione corretta, dando voce alle persone, alle imprese e alle formazioni sociali”. Lo ha detto in una intervista a Francesco Delzio su RTL il Presidente delle Fieg, Andrea Riffeser Monti.

“Sfogliando un giornale, soprattutto i giovani, possono leggere notizie che, anche se al momento non interessano, potranno essere utili in futuro. I quotidiani e i periodici rappresentano un bene prezioso, ancora di più nell’emergenza. Sono, inoltre, l’antidoto naturale contro le fake news - ha affermato Riffeser. Per questo occorre valorizzarli aumentando la qualità dell’informazione, modernizzando le edicole, organizzando la consegna a domicilio delle pubblicazioni, garantendo sostenibilità economica al settore”.