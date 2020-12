Covid: 993 morti in 24 ore in Italia, mai così tanti

in aggiornamento

ROMA (3 dicembre 2020) - Sono 993 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia. I nuovi contagi sono 23.225. È stabile, al 10,2%, l’incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nello specifico i test sono stati 226.729. Ieri l’incidenza era al 10%.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 3.597 i pazienti in terapia intensiva, 19 meno di ieri. Si tratta in realtà, come sempre di un saldo tra ingressi e uscite, e per la prima volta la tabella indica il numero di ingressi in rianimazione nelle 24 ore, in questo caso 217. I ricoverati nei reparti ordinari sono 31.772 , in calo di 682 unità rispetto al giorno precedente.