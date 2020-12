Covid, fondi regionali anche per i liutai

MILANO (3 dicembre 2020) - Martedì è stata approvata all’unanimità in consiglio regionale una mozione del Pd sui contributi regionali alle imprese e alle partite Iva. “Sarà ampliata la platea dei beneficiari dei ristori ai codici Ateco rimasti esclusi nel primo bando” spiega soddisfatto il consigliere dem Matteo Piloni che proprio lo scorso 19 novembre aveva scritto all’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli per chiedere di sostenere anche altre categorie in sofferenza e, in particolare, quella dei liutai.

“Nella delibera di giunta approvata ieri, infatti, troviamo già un nuovo bando con i codici Ateco che erano stati esclusi alla prima tornata e tra questi ci sono anche i liutai – fa sapere il consigliere - l’assessore ha recepito la mia richiesta e lo ringrazio, per i liutai si tratta di un primo segnale, anche se certamente non risolutivo, in quanto il loro settore sta vivendo una crisi senza precedenti”.



Rientrerà nella platea dei beneficiari anche tutto ciò che riguarda il commercio all’ingrosso, le mense e i catering, i negozi al dettaglio di calzature, lo spettacolo dal vivo e l’audiovisivo.



“La mozione approvata martedì, prevede anche la sospensione del bollo auto per gli agenti di commercio e un maggiore sostegno a taxi e noleggio con conducente” sottolinea Piloni, rivelando infine che l’atto approvato impegna inoltre la Giunta regionale a “prevedere interventi e incentivi economici per investimenti, innovazione, trasferimento tecnologico e digitalizzazione a favore delle piccole e medie imprese; rivedere e potenziare il ruolo di Finlombarda Spa; valutare in prospettiva, d’intesa con il Governo, la possibilità di concedere contributi non solo adottando la logica dei codici attività, ma anche della filiera in cui le attività stesse sono inserite”.

"Nel segno della concretezza - ha detto il presidente Attilio Fontana - prosegue il percorso di Regione Lombardia a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese. Destinati altri 43,7 milioni di euro a sostegno delle filiere produttive particolarmente in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus".